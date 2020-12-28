Прокуратура просит президента Украины отстранить от должности главу Конституционного суда

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины направила по почте главе Конституционного суда (КС) Александру Тупицкому уведомление о предъявлении ему обвинений и обратился к президенту Украины с ходатайством об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале офиса генпрокурора.

"Исполняющим обязанности генерального прокурора предъявлено обвинение председателю Конституционного суда Украины в оказании воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины)" - говорится в сообщении генпрокуратуры. Там отметили, так как Тупицкий не явился в офис генерального прокурора, сообщение о предъявлении ему обвинений отправлено по почте.

"Также сегодня президенту Украины было отправлено ходатайство об отстранении его (Тупицкого - прим. ТАСС) от должности судьи Конституционного суда Украины сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Тупицкий не явился в офис генерального прокурора, куда он был вызван для предъявления ему обвинения в уголовном деле. По данным следствия, Тупицкий подкупил свидетеля, который дал ложные показания с целью "искусственного создания доказательств защиты в уголовном производстве относительно завладения активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".