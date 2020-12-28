Франция расследует возможное незаконное приобретение собственности семьей Абдаллы Салеха

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Французская юстиция ведет предварительное расследование в связи с возможным незаконным приобретением собственности в стране семьей бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха (1947-2017 годы). Об этом сообщила в понедельник прокуратура в своем заявлении.

Салех находился на посту президента Северного Йемена с 1978 по 1990 год. А после объединения Йеменской Арабской Республики (Северного Йемена) и Народной Демократической Республики Йемен (Южного Йемена) стал председателем Президентского Совета единого Йемена (1990—1994) и позднее президентом страны (1994 - 2012).

Расследование ведется по подозрению в "отмывании денег, полученных путем хищения государственных средств". По данным газеты Liberation, семейство Салеха приобрело в период с 2005 года целый ряд квартир в западных кварталах Парижа - рядом с Елисейскими полями и Триумфальной аркой. Стоимость этой недвижимости оценивается в миллионы евро.

С целью совершения этих приобретений была создана компания по операциям с недвижимостью, в руководство которой входит старший сын бывшего президента, Ахмед Али Абдулла Салех. Это видный политик страны, возглавлявший Республиканскую гвардию и бывший также послом в Объединенных Арабских Эмиратах. По сведениям газеты, на счет, открытый под чужим именем сыном президента, из Йемена были перечислены €30 млн.

В 2015 году именные банковские счета и Салеха-старшего, и его сына были заблокированы по решению Совета Безопасности ООН и Министерства финансов США. Как сообщила газета, предварительное расследование французской прокуратурой было начато еще в 2019 году после того, как к Франции за содействием обратились следственные органы Швейцарии. Они заметили подозрительные переводы крупных средств из Женевы в Париж.

Али Абдалла Салех покинул президентский пост под давлением демократических кругов страны в феврале 2012 года. В декабре 2017 года он был убит повстанцами-хуситами.