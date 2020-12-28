{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Франция расследует возможное незаконное приобретение собственности семьей Абдаллы Салеха

По данным газеты Liberation, семейство бывшего президента Йемена приобрело в период с 2005 года несколько квартир рядом с Елисейскими полями и Триумфальной аркой, стоимость этой недвижимости оценивают в миллионы евро

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Французская юстиция ведет предварительное расследование в связи с возможным незаконным приобретением собственности в стране семьей бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха (1947-2017 годы). Об этом сообщила в понедельник прокуратура в своем заявлении.

Салех находился на посту президента Северного Йемена с 1978 по 1990 год. А после объединения Йеменской Арабской Республики (Северного Йемена) и Народной Демократической Республики Йемен (Южного Йемена) стал председателем Президентского Совета единого Йемена (1990—1994) и позднее президентом страны (1994 - 2012).

Расследование ведется по подозрению в "отмывании денег, полученных путем хищения государственных средств". По данным газеты Liberation, семейство Салеха приобрело в период с 2005 года целый ряд квартир в западных кварталах Парижа - рядом с Елисейскими полями и Триумфальной аркой. Стоимость этой недвижимости оценивается в миллионы евро.

С целью совершения этих приобретений была создана компания по операциям с недвижимостью, в руководство которой входит старший сын бывшего президента, Ахмед Али Абдулла Салех. Это видный политик страны, возглавлявший Республиканскую гвардию и бывший также послом в Объединенных Арабских Эмиратах. По сведениям газеты, на счет, открытый под чужим именем сыном президента, из Йемена были перечислены €30 млн.

В 2015 году именные банковские счета и Салеха-старшего, и его сына были заблокированы по решению Совета Безопасности ООН и Министерства финансов США. Как сообщила газета, предварительное расследование французской прокуратурой было начато еще в 2019 году после того, как к Франции за содействием обратились следственные органы Швейцарии. Они заметили подозрительные переводы крупных средств из Женевы в Париж.

Али Абдалла Салех покинул президентский пост под давлением демократических кругов страны в феврале 2012 года. В декабре 2017 года он был убит повстанцами-хуситами.

Теги
ЙеменФранцияСалех, Али Абдалла
Продажа сегмента TikTok США
Власти США подали апелляцию на запрет ограничений работы TikTok
Как сообщило ранее агентство Reuters, власти США решили не продлевать крайний срок, после истечения которого китайская компания ByteDance должна заключить сделку по продаже американского сегмента TikTok
Читать полностью