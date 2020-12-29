Столтенберг заявил, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО остается в силе

ТАСС, 29 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Москва пока не отреагировала на остающееся в силе предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия - НАТО (СРН). Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью агентству DPA.

"В начале 2020 года мы пригласили Россию на встречу Совета Россия - НАТО. Они не отреагировали, но наше приглашение еще в силе", - утверждал Столтенберг. "Я твердо верю в диалог и призываю к нему Россию", - добавил он. "Я думаю, что диалог будет способствовать снижению риска инцидентов, несчастных случаев и просчетов и что он может внести вклад в улучшение отношений", - считает генеральный секретарь НАТО.

В начале декабря был опубликован доклад о реформировании альянса "НАТО - 2030", в котором говорится, что организация считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Вместе с тем в документе отмечается, что НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия - НАТО как инструмент для политического диалога о мирном сосуществовании с РФ, однако вести этот диалог альянс намерен "с позиции силы и атлантического единства".

Комментируя этот доклад, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у РФ вызывают недоумение высказанные в нем утверждения о том, что Москва отвергла попытки НАТО построить совместную архитектуру безопасности. По словам дипломата, именно в НАТО отказались от предложений России по выходу из кризиса в отношениях.

Ранее МИД РФ подчеркивал, что если проводить заседание СРН, то оно "должно быть ориентировано на предметный разговор по поиску решений имеющихся проблем", а встреча ради встречи неприемлема. В министерстве поясняли, что идея созыва СРН поднималась в контактах по линии секретариата НАТО и постоянного представительства России при альянсе. "Договоренности достигнуто не было, - обратили внимание в МИД. - Нам вновь предложили обсуждать Украину, что на этой площадке лишено всякого смысла. Что касается других тем, то их рассмотрение в условиях отказа НАТО от практического сотрудничества и контактов между военными, а также отсутствия готовности восстановить такой диалог вряд ли будет иметь добавленную стоимость".