Турция поддерживает усилия России в рамках разработки новой конституции Сирии

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Анкара отмечает усилия Москвы, направленные на помощь в разработке новой сирийской конституции. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы поддерживаем инициативу по принятию новой конституции Сирии. Мы видим результаты усилий Российской Федерации в настоящее время, поддерживаем политический процесс", - сказал он.

В Женеве с 30 ноября по 4 декабря прошло четвертое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии с участием представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Сторонам пока не удалось прийти к конкретным договоренностям. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что провести пятую сессию планируется 25 января.