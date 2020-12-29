СМИ: курды подавили акцию протеста жителей арабского селения на севере Сирии

ТАСС, 29 декабря. Курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС) использовали во вторник оружие при разгоне акции протеста жителей арабского поселка Телль-Хамис в провинции Хасеке. Как сообщил телеканал Surya, в результате получили ранения несколько демонстрантов. В ответ из толпы был открыт огонь по бойцам СДС, среди них есть четверо раненых.

"Участники акции вышли на улицы с национальными флагами, они потребовали вывода отрядов СДС из северо-восточных районов провинции и восстановления над ними суверенитета сирийского государства", - отметил телеканал.

Это не первый случай проявления недовольства со стороны арабского населения в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, большая часть которых остается под контролем формирований СДС, поддерживаемых прозападной коалицией во главе с США.

9 мая при подавлении курдами демонстрации в селении Эш-Шахиль было убито семь человек. МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, потребовав "остановить репрессии по отношению к мирным гражданам, которые желают воссоединения с родиной". Дамаск призвал Совбез ООН остановить расправы над демонстрантами и подчеркнул, что "Сирия сохраняет за собой право взять под защиту мирное население".

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на северо-востоке Сирии в руках СДС оказалось несколько крупных нефтяных месторождений, которые были захвачены бандами ИГ в 2014 году. Сирийское правительство неоднократно предупреждало, что намерено вернуть эти нефтяные объекты под свой контроль.