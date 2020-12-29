Reuters: в Непале прошла акция протеста против роспуска парламента

ТАСС, 29 декабря. Тысячи людей прошли по улицам столицы Непала Катманду с призывом к премьер-министру Кхадге Прасаду Шарме Оли отменить решение о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, протестующие провели демонстрацию возле здания офиса премьера, несмотря на действующие в стране из-за пандемии коронавируса ограничения на массовые собрания.

Согласно подсчетам полиции, в акции протеста приняли участие по меньшей мере 10 тыс. человек.

20 декабря президент Непала Бидхья Деви Бхандари одобрила запрос премьер-министра на роспуск нижней палаты парламента. Как отмечает агентство Reuters, причиной такой инициативы главы правительства стала потеря им поддержки в правящей Коммунистической партии Непала. Президент также одобрила новую дату парламентских выборов. Они пройдут в два этапа: 30 апреля и 10 мая следующего года.