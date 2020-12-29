В ДНР заявили, что ВСУ применили зажигательные боеприпасы

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за период действия дополнительных мер по контролю за перемирием применили зажигательные боеприпасы при обстреле Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"ВСУ с позиций, расположенных в жилом районе села Водяное, вели огонь из 120-мм минометов по району села Ленинское, выпустив 12 зажигательных мин. Отмечаем, что противник впервые с 27 июля - с начала действия дополнительных мер - применил данный тип боеприпаса", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В ведомстве подчеркнули, что использованные украинской стороной зажигательные мины условно отнесены к оружию массового поражения и запрещены соответствующей конвенцией ООН. В этой связи ДНР призвала международных наблюдателей немедленно вмешаться в ситуацию.

Во вторник вечером украинские силовики обстреляли из минометов юг республики, выпустив по селам Ленинское и Коминтерново в общей сложности 49 мин калибра 120-мм.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.