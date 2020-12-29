Лидер республиканцев в Сенате США анонсировал голосование по оборонному бюджету 30 декабря

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проголосует 30 декабря по проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), заблокированному ранее президентом Дональдом Трампом, в размере $740 млрд. Об этом сообщил во вторник лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл в ходе заседания законодательного органа.

"Палата представителей в понедельник подавляющим большинством вновь одобрила этот необходимый законопроект. Сегодня Сенат назначает голосование на среду", - сказал он. При этом Макконнелл отметил, что документ не учитывает всех пожеланий республиканцев. Для прохождения бюджета необходимо две три голосов сенаторов - 67.

Нижняя палата американского законодательного органа вновь одобрила проект в понедельник вечером, преодолев вето президента. В документе содержатся положения о санкциях против России за строительство газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Трамп раскритиковал проект бюджета за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Другой важной причиной блокирования документа стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга. Трампа также не устраивали пункты, относящиеся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и ФРГ.

Проект предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6 млрд, на проведение операций за рубежом - $69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял $738 млрд, а в 2019-м - $716 млрд.