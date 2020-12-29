Швейцария вводит режим круглосуточной готовности ВВС к контролю за небом

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Швейцария вводит с 31 декабря режим круглосуточной готовности ВВС к контролю за воздушным пространством страны. На настоящий момент подобное дежурство военные летчики осуществляют только с 06:00 до 22:00, заявила во вторник пресс-служба швейцарской армии.

"С 31 декабря два боевых самолета с вооружением будут задействованы 24 часа из 24-х и семь дней из семи", - говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил, опубликованном на сайте правительства. Подчеркивается, что ВВС будут "обеспечивать безопасность и суверенитет швейцарского воздушного пространства". Истребители F/A - 18 будут готовы в течение 15 минут подняться в небо при поступлении сигнала о нарушении воздушного пространства или же о грубом несоблюдении правил полетов.

С 2016 года Швейцария, не состоящая в каком-либо военном блоке ввиду своего нейтрального статуса, постепенно увеличивала время дежурства боевых самолетов. В 2016 году эта миссия осуществлялась с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу в течение 50 недель. В 2017 году военные летчики перешли на ежедневный режим готовности. В 2019 году время дежурства увеличилось, и с тех пор оно начинается в 06:00 и заканчивается в 22:00.

Импульс реформе дало резонансное ЧП, приключившееся в феврале 2014 года: в аэропорту Женевы приземлился пассажирский самолет "Эфиопских авиалиний", угнанный одним из пилотов этой авиакомпании. Поскольку у швейцарских пилотов на момент вхождения эфиопского лайнера в швейцарское воздушное пространство было свободное от службы время, угнанный лайнер до женевского аэропорта сопровождали французские военные самолеты.

Программа обеспечения круглосуточной готовности швейцарских ВВС к контролю за воздушным пространством потребовала инвестиций в размере 30 млн франков (около 33,9 млн долларов) в год. В 2020 году военные летчики 15 раз поднимали свои крылатые машины в связи с нарушением воздушного пространства страны и 290 раз - чтобы проконтролировать иностранные самолеты, которым требовалось специальное разрешение на пребывание в швейцарском небе.