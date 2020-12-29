СНБО Украины одобрил законопроект о лишении свободы чиновников за ложь в декларации

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование. Об этом во вторник сообщил офис президента страны Владимира Зеленского по результатам заседания СНБО.

"На заседании СНБО одобрили законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование, который после доработки президент внесет в парламент как неотложный", - говорится в сообщении.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - заявил Зеленский, слова которого приводит офис.

"Должна быть восстановлена не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало свое состояние и это было сделано умышленно", - пояснил, как отметили в офисе, председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин. Он напомнил, что ранее Венецианская комиссия приняла заключение, в котором рекомендовала парламенту Украины наказывать за ложь в декларациях лишением свободы.

Конституционный суд Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

4 декабря Верховная рада приняла за основу и в целом компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. 24 декабря Зеленский подписал этот закон. Тогда в офисе главы государства заявили, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением Конституционного суда. Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации.