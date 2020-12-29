Лидер республиканцев в Сенате США заблокировал голосование по увеличению выплат гражданам

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл отклонил предложение демократов провести голосование по увеличению прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс. Трансляция заседания ведется во вторник на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер и сенатор от Вермонта Берни Сандерс выступили с инициативой провести подобную процедуру до рассмотрения вопроса о преодолении вето президента США Дональда Трампа касательно проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) в размере $740 млрд. Однако Макконнелл заблокировал попытки демократов.

"Президент обратил внимание на три дополнительных вопроса национального значения, которые он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел. Президент заинтересован в дальнейшей финансовой поддержке для американских семей", - сказал он. Лидер республиканцев напомнил, что Трамп также добивается прекращения или серьезного реформирования действия раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Кроме того, хозяин Белого дома, поддержав 27 декабря увеличение выплат, утверждал, что Палата представителей и Сенат "согласились серьезно обратить внимание на очень значительные нарушения на выборах".

Шумер на заседании отметил, что существует большая разница между поддержкой увеличения выплат на словах и на деле. Демократы затем заблокировали голосование по военному бюджету, запланированное на 30 декабря.

Трамп затем в Twitter подчеркнул, что республиканцы "должны одобрить увеличение выплат до $2 тыс. как можно скорее". Президент вновь призвал "избавиться от раздела 230, не позволив большим технологическим компаниям украсть страну, а демократам украсть [результаты] выборов".