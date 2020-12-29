CNN: в Пентагоне на неделю запланированы три встречи с членами команды Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США планирует в течение недели провести три встречи с представителями переходной команды избранного президента страны Джозефа Байдена, который ранее указывал на то, что действующая администрация создает препятствия в процессе передачи полномочий. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Источник CNN, близкий к штабу Байдена, отметил, что, по его информации, представители Минобороны с 18 декабря не встречались с членами переходной команды демократа. В связи с этим в Пентагоне на запрос телекомпании ответили, что в действительности представители военного ведомства несколько раз консультировали помощников Байдена за этот период.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, три подобные встречи запланированы на текущую неделю. Одна из них будет посвящена кибербезопасности, а две другие - вопросам, касающимся пандемии нового коронавируса.

В понедельник Байден в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) заявил, что политическое руководство в военном ведомстве США создает препятствия на пути передачи полномочий следующей администрации. Демократ констатировал, что его помощникам пришлось "ждать несколько недель" начала процесса передачи полномочий действующей администрацией США.

В ответ на это исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер подчеркнул, что Пентагон предпринимает все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий новой администрации. "Мы продолжаем планировать дополнительные встречи на оставшееся время переходного периода и отвечать на все имеющиеся запросы о предоставлении информации в рамках нашей сферы ответственности", - указал он.

Итоги выборов в США

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение и обращается в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года.