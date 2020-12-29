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США намерены продать Кувейту боевые вертолеты AH-64E на $4 млрд

Кроме того, США намерены поставить Саудовской Аравии авиабомбы малого диаметра GBU-39 на $290 млн

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют поставить Кувейту восемь боевых вертолетов AH-64E Apache, отремонтировать еще 16 машин AH-64D Apache, а также сопутствующее оборудование на общую сумму $4 млрд. Об этом сообщили во вторник Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Кроме того, США намерены поставить Саудовской Аравии авиабомбы малого диаметра GBU-39 на $290 млн.

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