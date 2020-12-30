Власти Венесуэлы заявили о срыве терактов, нацеленных на дестабилизацию ситуации в стране

ГАВАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы предотвратили серию террористических актов, конечной целью которых был срыв передачи полномочий новому составу Национальной ассамблеи страны и убийство государственного прокурора Тарека Сааба. Об этом во вторник в эфире телеканала Venezolana de Television сообщила министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Кармен Мелендес.

"Мы выполняем свой долг и осуждаем новую попытку террористического нападения. Правые силы Венесуэлы при международной поддержке планировали провести так называемую операцию "Бойкот Национальной ассамблее", целью которой являлась социальная дестабилизация и распространение паники среди венесуэльцев, чтобы любой ценой помешать вступлению в должность новых депутатов Национальной ассамблеи", - заявила глава ведомства.

На пресс-конференции Мелендес показала видео с участием задержанного ранее одного из предполагаемых организаторов операции. На видеозаписи он заявляет, что является "активным участником венесуэльского сопротивления правительству Николаса Мадуро". По его словам, он был приглашен на встречу противников Мадуро, которая состоялась 21 декабря на севере Колумбии, где ему дали задание по организации нападения на главную гидроэлектростанцию Венесуэлы, нефтеперерабатывающие заводы, а также по убийству государственного прокурора Тарека Сааба и одного из губернаторов.

Парламентские выборы, в ходе которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения в достоверности результатов выборов еще до их оглашения.