Республиканцы в Сенате внесли законопроект об увеличении прямых выплат гражданам США

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) внес во вторник в верхнюю палату законодательного органа инициативу об увеличении прямых выплат гражданам и отмене действия раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций.

Речь идет о соответствующем требовании президента США Дональда Трампа повысить прямые выплаты соотечественникам в рамках мер по стимулированию национальной экономики с $600 до $2 тыс., а также о внесении значительных изменений в раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Демократы уже выступили против этого предложения. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) подверг критике лидера республиканцев за включение в инициативу отмены действия раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Он подчеркнул, что демократы поддержат повышение выплат, но не отмену данного раздела. "Оно (предложение - прим. ТАСС) не будет одобрено Палатой представителей [Конгресса], не сможет стать законом - любой подобный шаг сенатора Макконнелла станет вопиющей попыткой лишить американцев необходимого для выживания чека в размере $2 тыс.", - подчеркнул Шумер.

Американские комментаторы также сомневаются, что Сенат успеет рассмотреть инициативу Макконнелла до 3 января, когда начнет работу Конгресс нового созыва.

Ранее во вторник Макконнелл отклонил предложение демократов провести голосование по увеличению прямых выплат гражданам. Глава Белого дома, поддержав 27 декабря рост выплат, утверждал, что Палата представителей и Сенат "согласились обратить серьезное внимание на весьма значительные нарушения на выборах".

При этом министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что уже во вторник вечером средства начнут поступать на счета американцев. Речь идет о пособиях, которые правительство выделяет в связи с последствиями пандемии коронавируса.