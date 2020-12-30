{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Адвокаты Трампа просят Верховный суд пересмотреть итоги выборов в Висконсине

Избранный президент Джозеф Байден получил в этом штате примерно на 21 тыс. голосов больше, чем нынешний глава Белого дома

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Адвокаты избирательного штаба действующего американского лидера Дональда Трампа просят Верховный суд США пересмотреть итоги президентских выборов в Висконсине путем аннулирования около 50 тыс. бюллетеней для заочного голосования, которые отправили по почте избиратели этого штата. Соответствующий документ размещен во вторник на сайте высшей судебной инстанции страны.

На эту тему
Трамп оспаривает итоги выборов в судах. Его шансы стремятся к нулю

Избранный президент Джозеф Байден на ноябрьских выборах получил в Висконсине примерно на 21 тыс. голосов больше, чем нынешний глава Белого дома.

Кроме того, адвокаты Трампа требуют аннулировать свыше 221 тыс. бюллетеней в округах Дейн и Милуоки, основную часть населения которых составляют демократы. Представители республиканца просят суд пересмотреть результаты выборов в Висконсине в его пользу.

Штаб нынешнего американского лидера оспаривает принятое в декабре решение верховного суда штата, который не стал вставать на сторону президента. Против иска главы государства выступили четверо из семи судей, в том числе разделяющий консервативные взгляды Брайан Хэгедорн. По их мнению, иск был подан слишком поздно и являлся необоснованным.

Верховный суд США уже отклонил два иска адвокатов Трампа, которые пытаются оспорить итоги прошедших выборов.

На минувшей неделе Трамп вновь выступил с утверждением, что победил с большим отрывом, и призвал отменить результаты голосования в Висконсине.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Парламент Китая потребовал от США пересмотреть подписанный Трампом проект бюджета
Отдельные его пункты "следует рассматривать в качестве вмешательства во внутренние дела КНР", говорится в заявлении
Читать полностью