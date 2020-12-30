NYT: Помпео может включить Кубу в американский список спонсоров терроризма

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео рассмотрит возможность включения Кубы в список государств, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают международные террористические группировки. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По словам ее источников, "сотрудники Госдепартамента подготовили предложение" о включении Кубы в данный перечень. Помпео "должен решить, утверждать ли план". Пока нет ясности относительно того, как он поступит.

Издание констатирует, что данный шаг "повлечет за собой автоматическое введение санкций США против властей" Кубы и затруднит для избранного американского президента Джозефа Байдена возможную нормализацию отношений с республикой. Инаугурация демократа назначена на 20 января 2021 года. Байден после вступления в должность может исключить Кубу из указанного списка, однако перед этим должна пройти процедура пересмотра данного перечня. По оценке газеты, "этот процесс может занять несколько месяцев".

В Белом доме и Госдепартаменте не подтвердили приведенные в публикации утверждения. В настоящее время Вашингтон считает, что в список государств - спонсоров терроризма входят Иран, КНДР и Сирия.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.