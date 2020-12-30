Неустойчивое равновесие. Молдавия сумела избежать "майдана"

Смена президента стала главным событием 2020 года для Молдавии. Страна сумела избежать очередного "майдана" на постсоветском пространстве, но внутриполитические разногласия, бедность и безработица не сулят стране стабильности в 2021 году.

Битва за парламент

После завершения избирательной кампании победившая на выборах лидер проевропейской оппозиционной Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду продолжила наступление на власть. Она заявила, что полномочий главы государства ей недостаточно для реализации предвыборной программы. Обвинив прежнее руководство страны в коррупции и неэффективном управлении, она вывела своих сторонников на улицы, потребовав отставки правительства и проведения досрочных выборов парламента. Стремление Санду добиться через давление улицы досрочных выборов понятно. Молдавия - парламентская республика, и глава государства не обладает здесь полномочиями, которые, например, есть у президентов России или Белоруссии.

В настоящее время 101-местный законодательный орган выглядит следующим образом: 37 депутатов насчитывает Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая поддерживает проигравшего президентские выборы Игоря Додона. К ней примыкает группа "За Молдову", состоящая из 14 депутатов, в том числе партии "Шор". Таким образом, бывший глава государства и его сторонники по-прежнему могут рассчитывать на большинство в парламенте - 51 голос.

В другом лагере - основанная Санду ПДС с 15 мандатами, проевропейская "Платформа "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе (11) и Демократическая партия Молдавии (ДПМ) (11 депутатов). То есть пока сторонники Санду контролируют лишь 37 голосов.

Еще больше десяти человек насчитывает группа депутатов, которые в разное время покинули свои фракции, и теперь голосуют ситуативно.

Додон, который после ухода с поста президента намерен вновь возглавить ПСРМ, заявил, что парламентские выборы можно провести только осенью будущего года. Он аргументировал это тем, что нынешний год для страны выдался чрезвычайно сложным: к пандемии, подкосившей экономику, добавилась жесточайшая за последние полвека засуха. В этой ситуации страна обратилась за финансовой поддержкой к России и западным донорам и как никогда заинтересована во внутренней стабильности, а не в новой избирательной кампании. К тому же по молдавским законам президент может распустить парламент только при определенных условиях, когда будет подтверждена его недееспособность.

"Но для Санду важно, чтобы досрочные выборы в парламент прошли как можно быстрее, - считает молдавский политолог, профессор Виктор Боршевич. - Это позволит ей на волне успеха расширить представительство в парламенте. Она также надеется доминировать на правом фланге, выдавив с него другие правые силы. Для ее оппонентов, наоборот, лучше, чтобы выборы прошли после того, как избиратели поймут, что Санду не выполняет предвыборных обещаний и ее популярность спадет".

При этом, как пояснил эксперт, среди оппонентов Санду не только социалисты Додона, но и лидеры других правых партий, которые на президентских выборах провалились. Социологические опросы показали, что из парламентских партий к новым выборам так или иначе готовы только формирования Додона, Санду и партия "Шор". Представителей других политических сил, включая ППД, ДПМ, перспектива выборов пугает, так как, по тем же опросам, они не преодолеют шестипроцентный избирательный порог и не войдут в состав парламента.

Социалисты переходят в наступление

Этой ситуацией воспользовался Додон и социалисты. Они при поддержке не желающих роспуска парламента депутатов группы "За Молдову" приняли пакет законов, для поддержки которого у них раньше никогда не было достаточного числа голосов. В частности, они вернули русскому языку статус языка межнационального общения, сняли ограничения на трансляцию российских телеканалов.

Кроме того, были приняты законы, укрепляющие статус Гагаузской автономии и снижающие пенсионный возраст до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. Было также отменено решение о переводе похищенного из банков беглым олигархом Владимиром Плахотнюком миллиарда евро в государственный долг. Таким образом, аннулированными оказались решения, принятые ранее проевропейскими силами.

Эксперты обращают внимание, что Додон уже консолидировал левый электорат перед возможными парламентскими выборами. В щекотливой ситуации оказалась и новый президент, для которой перспектива отмены этих инициатив Додона грозит перечеркнуть надежду на расширение круга своих сторонников за счет поддержки русскоязычных избирателей и гагаузов.

"Социалисты показывают, что они переходят в наступление и теперь они будут жестко реализовывать свою политическую программу, потому что именно противоположность политических взглядов заставляет правых проявлять свою настоящую сущность, - прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ТАСС молдавский политолог Корнелиу Чуря. - Ведь программа правых - это не только борьба с коррупцией, у них также есть своя политическая окраска, своя национальная окраска. И все это будет проявляться благодаря этим законам, инициативам, которые выдвигают социалисты".

Неустойчивое равновесие

Ряд местных экспертов, с которыми беседовал корреспондент ТАСС, не уверены, что досрочные выборы в парламент пройдут в 2021 году, как на этом настаивает новый президент. "И социалисты, и партия Санду пойдут на роспуск парламента только на тех условиях, которые им будут выгодны. То есть должен пройти какой-то переговорный процесс, однако пока мы этого не наблюдаем", - отметил политолог Чуря.

По его мнению, политическая ситуация в Молдавии будет развиваться по пути конфронтации. "Для Молдавии не характерен процесс пакта элит. Жизнь показала, что наши политики не умеют договариваться. Поэтому сомнительно, что Санду пойдет на какие-то договоренности с Додоном, разве что Запад может подтолкнуть ее к такому варианту, как это уже было в 2019 году, когда ради изгнания печально известного олигарха Плахотнюка она пошла на коалицию с социалистами. А пока в развернувшейся борьбе каждая из сторон пытается использовать свои козыри, поставить подножку другой стороне", - считает политолог.

Последние события в Молдавии, по его мнению, привели к неустойчивому равновесию, когда у социалистов нет достаточного политического веса, чтобы полностью контролировать ситуацию в стране. Но нет его и у проевропейских партий. "Есть левый фланг, где доминируют социалисты, и есть правый фланг, где теперь доминирует Санду, а еще есть центристы, которые могут сильно влиять на расклад власти", - говорит Чуря. Такой конфигурацией как раз успешно пользовался в свое время Плахотнюк, когда возглавлял ДПМ. Получив на выборах 2014 года всего 19 из 101 мандата в парламенте, он успешно играл на противоречиях правых и левых, получая взамен контроль над ключевыми постами в стране.

Раскол или диалог?

Как свидетельствуют опросы, население Молдавии также разделено примерно поровну в симпатиях между прозападным и провосточным внешнеполитическими векторами. В то же время в последние годы здесь растет число тех, кто разочаровался в молдавской государственности и поверил политикам, предлагающим пробраться в ЕС путем объединения с Румынией. В нынешней президентской кампании страну хотели возглавить сразу два кандидата от партий, выступающих за ликвидацию молдавского государства. Да и Санду в одном из интервью заявила, что поддерживает идею объединения с Румынией, признав при этом, что у нее есть румынское гражданство. И хотя к идее слияния двух стран скептически относятся в Брюсселе, это не добавляет спокойствия в Кишиневе.

Если судить по итогам президентской кампании, досрочные парламентские выборы вряд ли изменят расклад в пользу Санду. Эксперты обращают внимание, что в первом туре она набрала только 36% голосов. Такая поддержка вряд ли позволит ей самостоятельно сформировать правительство. Скорее всего, решающего большинства в будущем парламенте не будет ни у одной политической силы, а это значит, что депутатам снова придется договариваться о коалиции.

По данным местных социологов, на левом фланге в будущем парламенте будут доминировать социалисты, на правом - сторонники Санду. В парламент также наверняка пройдут депутаты "Нашей партии" Ренато Усатого и партии бизнесмена Илана Шора, в руках которых, как когда-то у бежавшего из страны Плахотнюка, окажется "золотая акция". И если они распорядятся этим ресурсом таким же образом, как находящийся в розыске олигарх, то Молдавия рискует погрузиться в пучину новых политических разборок, коррупционных скандалов и протестов.

Вениамин Демидецкий