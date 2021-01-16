Байден выдвинул Дэвида Коэна кандидатом на пост замдиректора ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден принял решение выдвинуть Дэвида Коэна на пост заместителя директора ЦРУ. Сообщение об этом размещено в пятницу на сайте переходной команды Байдена.

Коэн в период в 2015 по 2017 год уже занимал пост заместителя директора этого ведомства. Как отмечается в пресс-релизе переходной команды Байдена, в этот период Коэн "осуществлял контроль за стратегической модернизацией ЦРУ, руководил сбором информации за рубежом и ее анализом", а также руководил "специальными проектами в области новых технологий". Он был награжден медалью "За заслуги в разведке" - высшей наградой ЦРУ. Ранее он занимал пост заместителя министра по вопросам борьбы с терроризмом и по вопросам финансовой разведки в Министерстве финансов США и участвовал в разработке санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

В понедельник избранный президент выдвинул на пост главы ЦРУ дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса.

Кроме того, Байден решил выдвинуть Диану Крисуэлл на пост директора Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Она занимала с прошлого года пост руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям в городе Нью-Йорке и занималась разработкой мер по противодействию распространению коронавируса в городе. В период с 2011 по 2017 год Крисуэлл занимала пост федерального координатора в FEMA, а до этого в течение 21 года прослужила в составе Национальной гвардии ВВС в штате Колорадо, где занималась вопросами борьбы с пожарами.