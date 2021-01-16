Трамп поручил правительству свести к минимуму закупки китайских товаров

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил в пятницу федеральному правительству разработать меры с целью свести к минимуму закупки китайских товаров. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Сегодня [в пятницу] президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики (КНР) со стороны федерального правительства [США]", - отметил советник президента.

По его версии, "Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США ради [получения] персональных данных, военных планов и других данных при помощи киберпространства и других средств". "По этой причине США должны принять соответствующие меры для обеспечения безопасности американских интересов. Мы должны скорректировать наши нормы и политику, а также предпринять другие необходимые действия для снижения риска технического и агентурного шпионажа КНР, направленного против федерального правительства", - утверждал О'Брайен.

В середине декабря Китай призвал США перестать оказывать давление на компании КНР и нарушать их законные интересы, а также прекратить политизировать вопросы торговли и нарушать правила справедливой конкуренции.