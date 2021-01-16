Поддержавшая Трампа ассоциация намерена свернуть работу в Нью-Йорке в свете судебной тяжбы

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США, которая имеет большое влияние во внутренней политике страны, формально начала процедуру банкротства, в результате которой планирует перебазироваться в штат Техас. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в пятницу.

Ассоциация объединяет тех, кто выступает в защиту права жителей США на владение оружием. НСА активно участвует в лоббистской деятельности. Она традиционно сохраняет тесные связи с Республиканской партией и выступала в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Организация базируется сейчас в штате Вирджиния. Она зарегистрирована в штате Нью-Йорк в качестве неправительственной организации и по большей части ведет дела именно там. В августе 2020 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала судебный иск с требованием расформировать НСА. Ассоциации в ноябре прошлого года был начислен штраф в размере $2,5 млн за нарушение законов о страховании.

В заявлении НСА констатируется, что она намерена свернуть деятельность в штате Нью-Йорк из-за "коррумпированной политической и нормативной среды". Ассоциация обратилась в суд в Далласе (штат Техас), который рассматривает дела, касающиеся банкротства. Она начала процедуру реструктуризации, по итогам которой станет техасской неправительственной организацией.

В НСА подчеркнули, что она на самом деле "не является неплатежеспособной". В заявлении констатируется, что "план реструктуризации направлен на оптимизацию расходов и издержек", а также обусловлен текущим судебным разбирательством. Указанная процедура позволяет "воспользоваться финансовыми и стратегическими преимуществами", говорится в заявлении.

Джеймс, являющаяся сторонницей партии демократов, заявила, что ее аппарат "не позволит НСА воспользоваться этой или другой тактикой, чтобы уклониться от ответственности".

Претензии к ассоциации в штате Нью-Йорк

В ноябре 2020 года финансовое управление штата Нью-Йорк сообщило, что начислило НСА штраф в размере $2,5 млн за нарушение законов о страховании. По данным властей штата, НСА в 2000-2018 годах без соответствующего разрешения предоставляла страховые услуги своим членам. Ассоциация также якобы утаивала часть прибыли, полученной таким образом. В течение пяти лет НСА будет запрещено оказывать услуги в страховой сфере, даже если у нее будет иметься соответствующая лицензия. В заявлении подчеркивается, что представители ассоциации согласились на эти условия.

Джеймс в рамках другого разбирательства утверждает, что были выявлены многочисленные случаи нецелевого расходования средств руководством ассоциации. По версии Джеймс, руководство НСА тратило миллионы долларов на личные нужды из средств организации. Ассоциация также якобы допускала другие нарушения, в том числе предоставляла властям недостоверную финансовую отчетность.

Трамп ранее заявил журналистам, комментируя подачу иска, что НСА следовало бы перенести свои операции в штат Техас. В нем традиционно пользуются поддержкой республиканцы, а люди активно выступают в защиту права на владение оружием.