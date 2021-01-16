Дополнительные подразделения Нацгвардии покинут Вашингтон вскоре после инаугурации

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Дополнительные подразделения Национальной гвардии США не будут долго находиться в Вашингтоне после инаугурации 20 января избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Мы не ожидаем, что Национальная гвардия будет находиться в городе в течение ближайших недель [после инаугурации]. Нет. Однако необходимо обеспечить чувство защищенности другими способами", - сказала она, не уточнив при этом точную дату снятия повышенных мер безопасности в американской столице.

"Я думаю, что мы вернемся к новой норме. Всей нашей стране предстоит наблюдать, как разведывательные и специальные службы на всех уровнях имеют дело с реальной угрозой, - продолжила Боузер. - Мы видели, как белые экстремисты были организованы и обучены, как штурмовали Капитолий, вероятно, с намерением захватить вице-президента и нанести вред законодателям".

Мэр считает, что жителям придется иметь в виду новые обстоятельства. "В то время как мы сосредоточены на 20 января, мы также сосредоточены на 21 января, равно как и на каждом последующем дне в столице США", - указала она.

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, доступа туда уже несколько дней нет для широкой общественности. Кроме того, в Вашингтон к 20 января прибудут около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США.