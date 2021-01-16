Сенатор заявил, что слежка спецслужб за штабом Трампа в 2016 году была коррумпированной

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Слежка американских спецслужб за избирательным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа в 2016 году была коррумпированной и некомпетентной. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении председателя юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина).

В 2016 году Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование приписываемых связей штаба Трампа с Россией. Оно получило кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня". Сенатский комитет изучал обстоятельства данной слежки с марта по октябрь 2020 года.

Грэм подчеркнул, что на основе полученных данных "считает, что Crossfire Hurricane было одним из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в истории ФБР и министерства юстиции". По словам 65-летнего сенатора, данные действия тогдашних властей стали "массовым системным сбоем".

Руководство ФБР, считает сенатор, в 2016 году было "либо крайне некомпетентным, <...> либо они сознательно допускали колоссальные проступки". "Трудно поверить, что в Америке могло случиться что-то вроде Crossfire Hurricane, - заключил Грэм. - Суть в том, что в дальнейшем мы должны иметь больше сдержек и противовесов, когда речь заходит о политических расследованиях".

Он подчеркнул, что намерен опубликовать "как можно больше материалов" по этому делу, однако "некоторые засекреченные материалы до сих пор не обнародованы". Законодатель заявил, что в пятницу опубликовал стенограммы 11 выступавших в юридическом комитете лиц в рамках изучения обстоятельств расследования 2016 года. Однако уже на протяжении нескольких часов доступа к ним нет.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.