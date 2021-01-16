"На руку германо-российским отношениям". Армин Лашет возглавит правящую в ФРГ партию

Вышедший во второй тур Фридрих Мерц получил 466 голосов. Он проигрывает внутрипартийные выборы во второй раз - в 2018 году он уступил эту должность Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В первом туре из борьбы выбыл глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

Лашет, выступив с речью сразу после объявления результатов, поблагодарил делегатов за доверие, а конкурентов - за честную борьбу.

В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте, итоги которого подведут 22 января. Цель - формально подтвердить онлайн-результаты. Но все претенденты заранее заявили, что признают сегодняшний результат, и Лашет уже принимает поздравления.

Глава партии, но пока не кандидат в канцлеры

Предполагается, что именно новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Впрочем, не исключено, что должности будут разделены - партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого. С точки зрения внутрипартийных процедур это вполне возможно. Решение на этот счет будет принято в течение ближайших месяцев. Пока официальных заявлений не делалось, есть только неподтвержденные утечки в СМИ.

В команде с Лашетом выступает министр здравоохранения Йенс Шпан. На фоне борьбы с пандемией ему уделяется большое внимание и в СМИ, и в обществе. Его популярность резко выросла за последний год, особенно после того, как Германия относительно спокойно прошла первую волну коронавируса. Как сообщала Bild, Шпан, проявивший управленческие качества, всерьез рассматривает вариант, при котором он предложит свою кандидатуру на пост канцлера. Это якобы может произойти в том случае, если к весне его рейтинги будут выше, чем у Лашета.

За последние недели у министра несколько раз спрашивали, соответствует ли эта информация действительности. Он отвечал отрицательно, хоть и довольно уклончиво. Несколько раз он напоминал, что работает в команде с Лашетом и хочет быть его заместителем на партийной должности, не упоминая о государственном посте. В одном из последних радиоинтервью он прямо ответил лишь после того, как ведущий задал ему вопрос несколько раз. Посетовав на то, что журналист хочет во что бы то ни стало получить цитату, он сказал: "По состоянию на сегодняшний день я это исключаю".

К слову, Шпана на съезде выбрали заместителем председателя ХДС, но с весьма неубедительным результатом. За него проголосовали 589 человек - чуть более половины от общего числа делегатов.

О новом председателе

Лашету 59 лет. Он родился в городе Ахен в католической семье, его отец был шахтером, мать - домохозяйкой. Изучал право и общественно-политические науки в университетах Бонна и Мюнхена. Работал журналистом, в том числе в изданиях, пишущих на религиозную тематику.

Вступил в ХДС в 1979 году, когда ему было 18 лет. С 1999 по 2005 год был депутатом Европарламента. После этого вошел в правительство федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, возглавил региональное министерство по делам семьи, женщин и интеграции. С 2010 сосредоточился на внутрипартийной работе. Главой регионального правительства стал в 2017 году, после того, как ХДС выиграл там выборы.

Лашет был в прошлом году одной из самых заметных фигур в германской политике. Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, он постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. Решения Лашета по борьбе с коронавирусом не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах. Однако ему на руку играет управленческий опыт - существенно более богатый, чем у конкурентов. При этом политик является сторонником курса канцлера Ангелы Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев.

Российский аспект

Как ожидается, он сохранит преемственность курса действующего канцлера и по отношению к России. Ранее он несколько раз говорил о необходимости повышать сотрудничество с Москвой, сделать отношения более интенсивными, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Лашет выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома".

Как считает германский политолог Александер Рар, выбор Лашета сыграет на руку германо-российским отношениям. "Хочу напомнить, что во время последнего Петербургского диалога он выступал с ключевой речью в присутствии большой российской делегации, - написал политолог в своем канале в Telegram. - И он тоже выступает в поддержку "Северного потока - 2" в открытую. Поэтому однозначно при нем российско-немецкие отношения будут лучше, я считаю, чем при Меркель".

Почему ХДС меняет главу

Ангела Меркель покинула пост главы христианских демократов в 2018 году, но осталась канцлером. На ее место выбрали Крамп-Карренбауэр, которая, как считается, была протеже Меркель. Согласно одной из версий, канцлер хотела дать своей политической наследнице время на то, чтобы повысить авторитет внутри партии и в комфортной политической обстановке подготовить консерваторов к выборам в 2021 году. Все это делалось с прицелом на то, что именно Крамп-Карренбауэр станет следующим канцлером.

Этому расчету не суждено было сбыться. Новая глава партии, возглавляя параллельно министерство обороны, погрязла в скандалах. ХДС под ее руководством проиграл несколько выборов в региональные парламенты. Сама политик не пользовалась большим доверием среди граждан Германии и однопартийцев.

Чуть менее года назад - в феврале 2020 года - стало окончательно понятно, что Крамп-Карренбауэр не будет претендовать на роль канцлера. Это решение было принято на фоне громкого скандала вокруг выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия.

Региональный парламент избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП). Это было сделано при помощи голосов депутатов от правой "Альтернативы для Германии", вместе с ними этого же кандидата поддержали и депутаты от ХДС. То есть они добровольно совместно с правыми обеспечили результат другому политику. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получил бы свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в ФРГ. Кроме того, ХДС всегда указывал, что ни в каком виде не будет сотрудничать с правыми.

Меркель лично подвергла критике ход голосования и потребовала перевыборов. Кеммерих объявил об отставке спустя несколько дней после назначения. В результате этой ситуации Крамп-Карренбауэр сказала, что на следующем съезде не будет претендовать на пост председателя и, соответственно, не пойдет в канцлеры. Открывая нынешний съезд, она извинилась перед однопартийцами за то, что не смогла оправдать их ожиданий. Она добавила, что "ей до сих пор очень горько" из-за этого.