Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление с обвинениями Армении

БАКУ, 16 января. /ТАСС/. Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, пострадавших в результате "военной агрессии Армении". Об этом сообщило в субботу Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).

Отмечается, что в подготовке заявления, которое были представлено в ЕСПЧ 15 января, участвовали известные международные эксперты и ведущие юристы Азербайджана.

"В заявлении подняты вопросы нарушения в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией Нагорно-карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана прав граждан на жизнь, уважение личной и семейной жизни, свободу вероисповедания, на собственность и свободное передвижение, а также права не подвергаться пыткам и плохому обращению", - говорится в сообщении. Кроме того, "приводятся доказательства того", что Армения не приняла никаких мер для расследования судьбы 3 890 азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате конфликта.

Также в заявлении "приведены доказательства" обстрела ВС Армении в период недавней эскалации в Карабахе городов и сел Азербайджана, расположенных вдалеке от зоны боевых действий, кассетными и фосфорными снарядами, баллистическими ракетами, в результате чего погибли 93 человека, в том числе 12 детей, ранены 423 гражданина, полностью разрушены 264 дома.

В документе содержится требование "принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан".