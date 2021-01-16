В партии ХДС рассказали о кибератаках во время онлайн-съезда

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Несколько кибератак было отражено в пятницу в первый день съезда германского Христианско-демократического союза, голосование в пользу нового председателя днем позже прошло без сложностей. Об этом сообщил в субботу генеральный секретарь партии Пауль Цимиак.

"Каких-либо нарушений [процесса голосования] не было. Но вчера многие пытались совершить хакерские нападения на серверы ХДС, прежде всего, из-за границы. Однако мы их отразили", - сказал он, не приведя подробностей.

Впервые столь крупное политическое событие в Германии проходило в онлайн-режиме. Трансляция велась из студийных помещений ХДС, которые расположены в берлинском выставочном центре. Там собрались уходящая с поста главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный секретарь, три кандидата и технический персонал. Следить за событиями 1001 делегат съезда, журналисты и все заинтересованные могли на сайте партии.

Голосование проводилось на специальном портале, доступ к которому был лишь у делегатов. Участники съезда получили что-то вроде одноразовых логинов и паролей. Безопасность обеспечила IT-фирма Gahrens+Battermann, чьи технологии имеют все необходимые сертификаты Федерального ведомства по безопасности информационной техники.

Новым председателем был избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.