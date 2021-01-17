Американские конгрессмены проводят расследование в связи с беспорядками в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Четыре комитета Палаты представителей Конгресса США начали расследование в связи с беспорядками, произошедшими в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте спецкомитета по разведке нижней палаты американского законодательного органа. Помимо него, проверку проводят также комитеты по внутренней безопасности, надзору и правительственной реформе и юридический комитет.

Согласно сообщению, конгрессмены намерены изучить "события и разведданные, относящиеся к мятежу 6 января <...>, а также связанные [с ним] угрозы для мирной передачи власти, включая инаугурацию".

Инициаторы расследования уже направили письма в ФБР, Министерство внутренней безопасности, Национальный контртеррористический центр и аппарат директора Национальной разведки с просьбой предоставить соответствующие документы и провести брифинги для законодателей. "Комитеты планируют рассмотреть, что разведсообщество и федеральные правоохранители знали об угрозе насилия, была ли распространена эта информация, были ли угрозы как-то связаны с иностранным влиянием или попытками дезинформации", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, конгрессмены собираются изучить, участвовал ли в беспорядках кто-либо из бывших или нынешних чиновников администрации, а также проанализировать ответные меры федеральных структур в связи с произошедшим.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.

В пятницу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на предназначенный для внутреннего пользования 12-страничный доклад правоохранительных органов сообщала, что полиции Капитолия за три дня до беспорядков в здании Конгресса было известно, что он станет целью протестующих в американской столице.