Госдеп США обеспокоен сообщениями о нарушениях на выборах в Уганде

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Власти США обеспокоены в связи с сообщениями о "нарушениях во время" выборов в Уганде, а также случаях "применения насилия" сотрудниками местных правоохранительных органов в период, предшествовавший проведению голосованию. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Мы глубоко обеспокоены множеством заслуживающих доверия сообщений о применении насилия силами безопасности в период перед выборами, а также о нарушениях во время выборов. Мы решительно призываем к независимому, надежному, беспристрастному и тщательному расследованию этих сообщений и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Ортэгус также осудила "продолжающиеся нападения на политических кандидатов" и призвала власти Уганды защищать "права человека и основные свободы". "Мы серьезно обеспокоены преследованием и продолжающимися угрозами в адрес гражданского общества. Наконец, мы отмечаем продолжающиеся [случаи] отключения интернета по всей стране и призываем к немедленному восстановлению [доступа в сеть]", - добавила она.

"Мы подтверждаем наше намерение продолжать меры против тех, кто несет ответственность за подрыв демократии и прав человека в Уганде", - подытожила представитель американского внешнеполитического ведомства.

В президентских выборах, которые прошли в Уганде в минувший четверг, участвовали 11 кандидатов. Агентство Рейтер в субботу сообщило, что избирательная комиссия объявила победителем выборов действующего главу государства Йовери Кагуту Мусевени, который управляет страной 34 года. По данным избиркома, Мусевени набрал 5,85 млн голосов, а за его основного конкурента, лидера оппозиции Боби Вайна, проголосовали 3,48 млн избирателей. Как отмечает Рейтер, Вайн вновь заявил о мошенничестве и призвал граждан отклонить результаты выборов. В пятницу Вайн заявлял, что представленные избиркомом данные являются "шуткой", и назвал себя "избранным президентом".

Одновременно с президентскими выборами в Уганде в четверг прошли и выборы в парламент.