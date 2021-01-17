Экс-канцлер ФРГ Шрёдер раскритиковал дискуссии о вступлении Украины и Грузии в НАТО

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер раскритиковал дискуссии о возможности вступления Украины и Грузии в НАТО, высказав мнение, что воссоединение Крыма с Россией произошло в связи с политикой расширения Североатлантического альянса на восток.

В интервью, которое опубликовал в субботу германский еженедельник Der Spiegel, Шрёдер вспомнил, что в годы его работы канцлером (1998-2005 годы) многие восточноевропейские страны вступили в НАТО и ЕС. По его словам, это "было их правом". "Однако на этом все не закончилось, поскольку начались дискуссии, в первую очередь со стороны Америки, о том, чтобы взять в НАТО Грузию и Украину. Это было не чем иным, как стратегией окружения против России, которая в то время была более открыта к кооперации с Европой и НАТО", - считает бывший канцлер.

На Западе воссоединение Крыма с Россией считают нарушением международного права, Шрёдер в интервью разделил эту точку зрения. "Но это заключение не дает ответа на вопрос о причинах", - добавил он. "Давайте представим, что Украина и правда вступила бы в НАТО, как того хотели американцы. Тогда Севастополь - один из главных морских портов России - оказался бы на территории западного альянса", - сказал Шрёдер. Он также выразил мнение, что "ни один российский президент не вернет Крым Украине".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.