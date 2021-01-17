Глава МИД Франции призвал РФ и США сохранить инструменты по контролю над вооружениями

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Россия и США должны сохранить инструменты по контролю над вооружениями, чтобы стратегическое равновесие не было нарушено. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя перспективы в этой сфере в свете предстоящей смены американской администрации.

"Если ничего не будет предпринято в ближайшие недели, между Москвой и Вашингтоном не останется никаких инструментов для контроля над ядерными вооружениями", - сказал министр в интервью изданию Le Journal du Dimanche, полная версия которого опубликована в воскресенье. "Договор СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) перестанет действовать, и тогда стратегическое равновесие двух крупнейших ядерных держав в мире рискует обрушиться", - предостерег он.

По словам Ле Дриана, международное сообщество "такого не видело с шестидесятых годов". "Это в первую очередь затрагивает Европу", - подчеркнул министр. "Инициативы должны быть приняты вместе с европейцами, чтобы эти вопросы не решались без нашего участия", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.