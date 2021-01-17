В МИД Франции выступили против блоковой политики в отношениях с Китаем

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Франция не собирается следовать логике блоковой политики в отношениях с Китаем. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя перспективы отношений Европы с Китаем в свете предстоящей смены американской администрации.

"В отношениях с Китаем мы не хотим следовать логике "блок против блока", - сказал министр в интервью изданию Le Journal du Dimanche, полная версия которого опубликована в воскресенье. По словам Ле Дриана, "Европа рассматривает эту страну одновременно как партнера, конкурента и системного соперника".

Министр иностранных дел Франции отметил, что Париж предпочитает "действовать в коалиции по конкретным вопросам, например, по теме дезинформации или цифрового регулирования". "Именно так мы поступили с германским коллегой, создав "Альянс за многосторонность", - заметил Ле Дриан. "Если США предпримут аналогичный демарш, мы воспримем это позитивно", - сказал он.

"Альянс за многосторонность", созданный министрами иностранных дел Франции и Германии 2 апреля 2019 года, - неформальный союз стран, поддерживающих идею многостороннего порядка, основанного на уважении международного права в качестве гарантии международной стабильности и мира, и выступающих за сотрудничество при решении актуальных проблем.