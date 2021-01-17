Стратегические бомбардировщики США B-52 провели патрулирование на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Американские стратегические бомбардировщики B-52 провели патрулирование на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

"Краткосрочное развертывание стратегических вооружений является важной частью наших оборонительных возможностей в регионе", - заявил глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи. По его словам, проведение подобного патрулирования является "четким и внятным сигналом <...> как друзьям, так и потенциальным противникам" в регионе. В СЕНТКОМ отмечают, что это уже второй подобный полет в 2021 году.

США вновь перебросили на Ближний Восток в целях демонстрации силы стратегические бомбардировщики B-52 в конце декабря прошлого года. Два бомбардировщика B-52 прибыли с базы Майнот (штат Северная Дакота). СЕНТКОМ отмечал, что развертывание на Ближнем Востоке стратегических бомбардировщиков представляет собой "ясный сигнал сдерживания", посылаемый "всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам". Маккензи в свою очередь предупредил, что Соединенные Штаты "готовы ответить на любую агрессию" на Ближнем Востоке, направленную против американских граждан или интересов.