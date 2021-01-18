Явка на повторных выборах мэров трех городов Украины составила от 30% до 43%

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Явка на избирательных участках городов Борисполь и Бровары Киевской области и Новгород-Северского Черниговской области, где проходили повторные выборы мэров и депутатов местных советов, составила от 30% до 43%. Такие данные в воскресенье по завершению голосования сообщил ЦИК Украины.

"На 20:00 (21:00 мск) явка в этих городах: Бровары - 43,02%, Новгород-Северский - 41,48%, Борисполь - 30,15%", - говорится в сообщении комиссии в Facebook.

По информации полиции Киевской области, выборы в Броварах и Борисполе прошли без грубых нарушений. В ходе для голосования там было зафиксировано 82 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, по результатам которых составлено 34 административных протокола. Официальной информации о нарушениях в Новгород-Северском нет.

25 октября 2020 года в стране состоялись местные выборы, в ходе которых украинцы избирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов. Согласно решению Верховной рады, голосование не проводилось на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Впоследствии в некоторых городах были назначены вторые туры выборов мэров.

На выборах мэра Борисполя 25 октября победителем был объявлен кандидат от партии "Наш край" Анатолий Федорчук, который уже работал на этой должности с 2006 года. Он набрал большинство голосов избирателей - 24,93%. Однако 28 октября прошлого года стало известно, что он умер. Одним из лидеров предвыборной гонки в Броварах являлся Валерий Иваненко, кандидат от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. 1 декабря он умер от последствий инфицирования коронавирусом. В ноябре суд на Украине признал местные выборы в Броварах несостоявшимися из-за многочисленных нарушений и обязал городскую территориальную избирательную комиссию провести новые выборы мэра, а также депутатов горсовета. Кандидат от партии "Родной дом" Олег Бондаренко, лидировавший на выборах мэра Новгорода-Северского, также умер от осложнений после заражения коронавирусом. В связи с этим были назначены повторные выборы городского главы.