NYT: союзники Трампа предлагали за деньги добиваться помилования для преступников

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Союзники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа просили вознаграждение за пособничество в получении президентского помилования для осужденных преступников. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы и основываясь на разговорах с осведомленными лицами.

Так, по информации издания, бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман, приближенный к Белому дому, пользовался своим положением и брал вознаграждение в обмен на попытку добиться помилования для трех преступников. В свою очередь бывший юридический консультант президента США Джон Дауд, по утверждению The New York Times, принимал "десятки тысяч долларов", гарантируя помилование для ряда осужденных, которого он якобы обещал добиться за счет своих близких связей с Трампом.

В то же время, указывает издание, неназванный высокопоставленный советник администрации Трампа получил $50 тыс. за помощь в том, чтобы добиться помилования для бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Джона Кириаку. При этом, по данным The New York Times, сам Кириаку был осведомлен о том, что помощь в получении помилования ему за вознаграждение в размере $2 млн может оказать личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Помимо перечисленных союзников Трампа, утверждают источники газеты, в предполагаемых попытках добиться президентского помилования за вознаграждение уличены глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, лоббист Марк Коуэн, а также бывшая советница предвыборной кампании Трампа Карен Джорно. По сведениям издания, попытки добиться президентского помилования участились после того, как стало очевидно, что Трампу не удастся добиться пересмотра результатов президентских выборов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. Отмечалось, что американский лидер опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации демократа Джозефа Байдена. The New York Times в свою очередь указывала, что в последние недели Трамп обсуждал со своим окружением возможность того, что он до ухода со своего поста объявит о помиловании в превентивном порядке себя самого.