МИД Польши выразил разочарование в связи с заявлением России о выходе из ДОН

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Польши разочарованы выходом России из Договора по открытому небу (ДОН), о котором МИД РФ объявил 15 января. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило корреспонденту ТАСС в понедельник.

Россия вслед за США покидает Договор по открытому небу. Что известно про этот документ?

"Мы с разочарованием отмечаем заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о начале внутренних процедур по прекращению действия Договора по открытому небу. До сих пор договор был важным элементом архитектуры европейской безопасности, служащим укреплению доверия и прозрачности в военной деятельности", - указано в сообщении МИД Польши.

Как утверждают в польском внешнеполитическом ведомстве, "в последние годы наблюдается явное отсутствие реальной готовности к сотрудничеству и никаких конкретных шагов со стороны России для обеспечения соблюдения буквы и духа договора". "Позиция российской стороны сделала невозможным, в частности, решение вопроса о несанкционированных ограничениях на полеты над Калининградской областью", - указал МИД Польши.

"Польша вместе с другими странами предпринимала многочисленные попытки уговорить Россию вернуться к полному соблюдению положений документа, однако это не принесло ожидаемых результатов. Последствия решения России будут тщательно координироваться государствами - участниками договора", - подчеркивается в заявлении.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 г.