Три члена Еврокомиссии ушли на карантин после визита коллегии ЕК в Португалию

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Трое еврокомиссаров были вынуждены уйти на карантин после торжественного визита коллегии Еврокомиссии в полном составе в Португалию в пятницу 15 января.

Эту информацию подтвердили в понедельник пресс-службы заместителей председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и Маргрете Вестагер, а также еврокомиссара по реформам Элизы Ферейро.

Поездка Еврокомиссии в Лиссабон проводилась для обсуждения взаимодействия с правительством Португалии, которая в первом полугодии 2021 года председательствует в Совете ЕС. В субботу, 16 января, стало известно, что министр финансов Португалии Жоау Леау, который участвовал во встрече с еврокомиссарами, заразился коронавирусом и был вынужден уйти на самоизоляцию. В результате члены ЕК, тесно контактировавшие с ним, также ушли на карантин.

В понедельник на брифинге в Брюсселе журналисты подвергли острой критике организацию работы Еврокомиссии, которая могла бы провести заседание с португальским правительством в удаленном формате.

"Еврокомиссия стремится максимальную часть своей работы проводить в удаленном формате, однако в ограниченном числе случаев мы проводим личные встречи, которые могут принести конкретную политическую пользу. К таким встречам, в частности, относилась и поездка в Лиссабон", - заявил, отвечая на критику, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Невольно пострадала из-за санитарной неосторожности Еврокомиссии новый президент Молдавии Майя Санду, прибывшая в понедельник с визитом в Брюссель. Несмотря на личное присутствие в здании Еврокомиссии, ей пришлось разговаривать в переговорной комнате с изображением замглавы ЕК Валдисом Домбровскисом на экране. Фотографию с этой встречи разместил в Twitter сам Домбровскис.