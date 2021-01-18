Санду заявила о желании Молдавии запустить совместные с ЕС проекты в энергетике

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Молдавия просит ЕС помочь запустить совместные проекты в энергетической сфере и инфраструктуре. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам состоявшейся в понедельник в Брюсселе встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи.

"Мы обсудили, как можем сотрудничать с Европейским союзом, чтобы создать новые рабочие места и новые возможности, а также способы, которыми ЕС может поддержать Республику Молдова в запуске проектов в энергетике и инфраструктуре", - написала Санду в Facebook. По ее словам, были затронуты темы обновления соглашения об ассоциации, совместной разработки плана действий, специфичных для потребностей Молдавии в рамках инициативы по Восточному партнерству, оказание необходимой помощи республике. Она добавила, что в Кишиневе заинтересованы в "расширении сотрудничества с ЕС во внешней политике, интеграции в экономические, энергетические, экологические сферы".

Ранее в понедельник Санду провела переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая обещала Молдавии поддержку в проведении реформ, а также верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Накануне глава Молдавии обсуждала реформу системы юстиции и сотрудничество в борьбе с коррупцией с главой прокуратуры ЕС Лаурой Кевеши. Она неоднократно заявляла, что в числе главных задач на посту президента видит расследование резонансных преступлений, среди которых коррупционный скандал, связанный с хищением €1 млрд из банков Молдавии.

Также ранее Санду сообщила, что на переговорах в Брюсселе намерена просить функционеров ЕС оказать стране финансовую поддержку, а также помощь в борьбе с пандемией. По данным пресс-службы главы Молдавии, кроме переговоров с главой Еврокомиссии и Боррелем, в ее программе встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Европарламента Давидом Сассоли и другими европейскими чиновниками.