Генсек ООН назначил Яна Кубиша своим новым спецпосланником в Ливии

ООН, 18 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил словацкого дипломата Яна Кубиша новым специальным посланником в Ливии после одобрения его кандидатуры Советом Безопасности. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь назначил Яна Кубиша из Словакии своим специальным посланником в Ливии", - сказал он. Дюжаррик уточнил, что Кубиш "приступит к своим обязанностям в начале февраля".

Кубиш является выпускником факультета международных экономических отношений МГИМО. Он занимал пост министра иностранных дел Словакии с 2006 по 2009 год. С 2012 года руководил работой миссии ООН в Афганистане, затем был назначен представителем генсека в Ираке, а с января 2019 года являлся спецкоординатором в Ливане.

Должность представителя ООН в Ливии оставалась вакантной более 10 месяцев после отставки Гасана Саламе. В декабре на нее почти был утвержден бывший спецкоординатор ООН по палестино-израильскому урегулированию Николай Младенов, однако в последний момент он отказался, сославшись на "семейные причины".