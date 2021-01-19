Reuters: США снимут ограничения на въезд из большинства стран Европы и из Бразилии

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп отменит введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в страну из большинства государств Европы и из Бразилии с 26 января. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Прежние меры перестанут действовать после того, как вступят в силу правила о предоставлении отрицательного теста на наличие коронавируса для всех прибывающих в США иностранцев. Предыдущие ограничения будут отменены соответствующим исполнительным указом президента. В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

Трамп 13 марта 2020 года ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицински