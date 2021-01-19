{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп постановил ограничить закупку беспилотников из России и Китая

Операции правительства США с использованием беспилотных аппаратов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации, отмечается в документе

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ, ограничивающий государственные закупки беспилотных летательных аппаратов у стран-противников, к которым нынешняя администрация относит Россию, Китай, Иран и КНДР. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

"Беспилотные летательные аппараты используются нашими правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях. Использование аппаратов, произведенных нашими противниками, угрожает национальной и экономической безопасности, - отмечается в тексте. - Операции правительства США с использованием беспилотных аппаратов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации. <...> Политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, создающих неприемлемые риски [для национальной безопасности], или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками. Политика заключается в поощрении использования аппаратов местного производства".

"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.

Теги
СШАИранКНДРРоссияКитайТрамп, Дональд
CNN: Трамп записал прощальную речь на посту президента США
По данным телекомпании, видеозапись может быть обнародована 19 января
Читать полностью