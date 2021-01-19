Ким Чен Ын призвал партию и кабмин проявить смелость при выполнении пятилетнего плана

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал недавно избранных руководителей партии и правительства посвятить себя служению стране и народу. Как сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), соответствующее заявление он сделал во время церемонии совместного фотографирования с ними.

Ким Чен Ын пожал руку каждому из руководителей, подчеркнув, что они должны проявить "самоотверженность и храбрость", которые потребуются от них для выполнения нового пятилетнего экономического плана, и указал на необходимость смело проводить "существенные изменения" в экономике, отмечает ЦТАК.

На прошлой неделе в Пхеньяне завершился VIII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которого были произведены перестановки в руководстве этой политической силы и принят новый пятилетний план экономического развития. В воскресенье Верховное народное собрание (парламент) утвердило перестановки в кабинете министров.

Профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков ранее сообщил ТАСС, что главными итогами съезда стали конец экономических реформ и открытый возврат к дальнейшей разработке ракетно-ядерного оружия. В частности, как указал специалист, Ким Чен Ын заявил, что государству необходимо вернуть ведущую роль в сферах обслуживания и торговли, а это означает отказ от реформ и возвращение к прежней экономической модели. По мнению Ланькова, такое развитие событий может привести к существенному ухудшению жизни народа и более серьезным проблемам на макроэкономическом уровне.