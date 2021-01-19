Турция перешла ко второй фазе массовой вакцинации от коронавируса

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Власти Турции перешли во вторник ко второй фазе массовой вакцинации населения от коронавируса, сообщает телеканал Haber Turk.

По его данным, после медицинских работников прививать стали сотрудников и постояльцев домов престарелых и домов инвалидов с медицинским обслуживанием.

Согласно статистике Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени от коронавируса в стране вакцинировались более 867 тыс. человек.

В Турции на данный момент зарегистрирована вакцина CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech, которая представляет собой ослабленную версию нового коронавируса. Первый этап массовой вакцинации этим препаратом начался в республике 14 января. На первом этапе от коронавируса среди прочих привились президент Турции Тайип Эрдоган, вице-президент страны Фуат Октай и глава Минздрава Фахреттин Коджа.