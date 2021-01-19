Верховный суд Белоруссии признал забастовку на "Беларуськалии" незаконной

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении жалобы стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" на решение Минского областного суда о признании прошедшей на предприятии в августе прошлого года забастовки незаконной. Об этом сообщил во вторник стачком "Беларуськалия" в своем Telegram-канале.

"Решение областного суда оставить неизменным", - отмечается в сообщении стачкома.

В стачкоме проинформировали, что представителей администрации "Беларуськалия" на вынесении решения суда не было.

Ранее руководство предприятия обратилось в суд с иском к представителям стачкома. Оно потребовало признать незаконной забастовку, объявленную 17 августа минувшего года, которая привела к частичной остановке предприятия. Вскоре работы были возобновлены. 11 сентября Минский областной суд признал проведение забастовки на предприятии "Беларуськалий" в августе незаконным.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Затем некоторые предприятия заявили о готовности к забастовкам.