CNN: кандидат на пост главы Госдепа намерен возродить альянсы для противостояния России

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, кандидатуру которого выдвинул избранный президент Джозеф Байден, намерен возродить международные альянсы для противостояния "угрозам, исходящим от России и Ирана". С такими словами, как отмечает телекомпания CNN, он выступит во вторник в комитете по иностранным делам Сената Конгресса на слушаниях по рассмотрению своей кандидатуры.

"Мы можем возродить наши ключевые альянсы, которые усиливают наше влияние по всему миру. Вместе мы имеем гораздо больше возможностей для того, чтобы противостоять угрозам, исходящим от России, Ирана и Северной Кореи, а также, чтобы отстаивать демократию и права человека", - говорится в тексте выступления 58-летнего Блинкена, занимавшего ранее пост заместителя госсекретаря (2015-2017).

"Когда мы не вовлечены, когда мы не являемся лидерами, тогда происходит одно из двух: либо какая-то другая страна пытается занять наше место, но, вероятно, не таким образом, чтобы это способствовало продвижению наших интересов и ценностей. Либо никто не пытается это сделать, и тогда возникает хаос", - считает кандидат на пост главы Госдепартамента США. Он также планирует "возродить американскую дипломатию, чтобы она смогла решать самые насущные проблемы" современности. Как полагает Блинкен, США сейчас сталкиваются с "миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами, нарастающих угроз стабильной и открытой международной системе, а также с технологической революцией, которая меняет все аспекты жизни, особенно в киберпространстве".

Скромность и убежденность

"Скромность и убежденность должны быть оборотной стороной медали лидерства Америки", - считает Блинкен. Он пояснил, что скромность связана с тем, что у США "есть много работы дома, чтобы укрепить свое положение за рубежом". Кроме того, добавил он, ни одна из серьезных международных проблем "не может быть решена одной страной, действующей в одиночку, - даже такой могущественной, как США".

Блинкен был ранее выдвинут на пост госсекретаря Байденом, инаугурация которого состоится 20 января. В качестве шефа американской дипломатии Блинкен должен быть утвержден Сенатом Конгресса. Как отмечает газета Politico, большинство законодателей из Демократической и Республиканской партий поддерживают его кандидатуру.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие людей в новой администрации Байдена, с которыми Москва ранее уже вела диалог, может позволить российской дипломатии начать работу "без раскачки". В частности, он говорил и о Блинкене. Лавров подчеркнул, что назначения в команде Байдена говорят о том, что линия Вашингтона на доминирование продолжится. Лавров допустил, что манеры новой администрации США в отношении России могут стать более вежливыми, но суть политики Вашингтона при этом не изменится. Приоритетом же взаимодействия с Вашингтоном глава МИД России назвал сферу контроля над вооружениями.