В Литве разрабатывают закон о запрете на въезд в страну неугодных российских исполнителей

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Поправки к закону о правовом положении иностранцев, юридически закрепляющие отказ на въезд в страну исполнителям, взгляды которых вызывают политические подозрения литовских властей, разрабатываются в Сейме (парламенте) балтийской республики. Специальное заседание по этому вопросу провели во вторник парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне, а также по культуре.

"Окончательных критериев для обоснования запрета на въезд в страну таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский, нет. Необходимо внести в закон изменения, оговаривающие эти критерии", - сказал на заседании замминистра иностранных дел Эгидиюс Милюнас.

Как отметил председатель комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, поправками следует запретить въезд исполнителям, которые "публично или своим творчеством <...> попирают ценности Конституции Литвы".

Литовский МИД в понедельник обратился в департамент миграции с ходатайством о запрете российскому исполнителю Филиппу Киркорову на въезд в страну. Имя Киркорова, вместе с которым упоминается и Шуфутинский, привлекло внимание литовского МИД в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются организаторам и других отозванных культурных мероприятий, однако случай с исполнителями из РФ вызвал скандал в литовских СМИ, на который поспешил отреагировать МИД.