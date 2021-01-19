Боррель: отношения ЕС и России не могут полностью сворачиваться из-за ситуации с Навальным

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Отношения между Евросоюзом и Россией не должны быть полностью свернуты из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Такое мнение высказал во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

"Влияет ли арест Навального на отношения с Россией в широком смысле? Полностью отношения с Россией не могут быть сокращены. У нас есть ряд тем в отношениях с Россией, которые нам нужно решать. И нам нужно взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общие интересы", - сказал он, подчеркнув, что ЕС оставляет открытыми каналы коммуникации с Россией и готов к развитию диалога.

При этом он сообщил, что ситуация с Навальным войдет в повестку дня заседания Совета ЕС, которое пройдет 25 января. Кроме того, Боррель не исключил введение новых санкций в отношении Москвы, однако отметил, что этот вопрос должен обсуждаться Советом ЕС, а любое решение по нему должно быть единогласным.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел рейсом "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля.