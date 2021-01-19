СМИ: в столице Туниса произошли столкновения между силовиками и участниками акции протеста

ТАСС, 19 января. Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками сил безопасности произошли во вторник в тунисской столице. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По сведениям канала, протестующие собрались в центре города, требуя от властей отпустить всех, кто был задержан за последние дни по обвинению в участии в беспорядках. Отмечается, что силовики предпринимают попытки не допустить продвижения протестующих к зданию МВД республики. Для разгона манифестантов применяется слезоточивый газ.

Массовые беспорядки начались в субботу вечером в столичном регионе и ряде провинций Туниса сразу после наступления комендантского часа в 16:00. Участники беспорядков строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, сообщалось об актах вандализма и мародерства. В некоторых провинциях Туниса беспорядки продолжились и в воскресенье. Для защиты объектов государственной и частной собственности в воскресенье власти страны ввели в несколько провинций подразделения национальной армии. По данным МВД, правоохранительные органы задержали в общей сложности более 870 участников беспорядков. По утверждению ведомства, большинство из них - это несовершеннолетние лица в возрасте от 12 до 15 лет, а также молодежь не старше 25 лет.