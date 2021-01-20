Солдата ВС США арестовали за попытку помочь ИГ в нападении на американские войска

ТАСС, 20 января. Рядовой Вооруженных сил США Коул Бриджес арестован во вторник по обвинению в терроризме, в частности попытке оказать помощь членам группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в нападении на американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщил американский Минюст.

"Бриджес обвиняется в предоставлении военных советов и рекомендаций о том, как убивать сослуживцев, людям, которых он считал частью ИГ", - приводятся в заявлении на сайте ведомства слова Джона Демерса - помощника министра.

Бриджес начал служить в армии в 2019 году и тогда же заинтересовался онлайн-пропагандой исламистов и их идеологии насилия. Он также выражал поддержку ИГ в социальных сетях. Примерно в октябре 2020 года обвиняемый начал общаться в интернете с сотрудником Федерального бюро расследований, который выдавал себя за сторонника ИГ и утверждал, что находится в контакте с боевиками на Ближнем Востоке. В ходе общения Бриджес выразил разочарование американскими вооруженными силами и заявил о желании помочь группировке.

Он провел обучение и инструктаж для предполагаемых боевиков ИГ и даже дал им советы, касающиеся потенциальных объектов для атак в Нью-Йорке, таких как Национальный мемориал и музей 11 сентября, который был построен в память о жертвах теракта во Всемирном торговом центре. Впоследствии Бриджес начал объяснять собеседнику, как можно наиболее эффективно атаковать войска США, размещенные на Ближнем Востоке.

Рядовому предъявлены обвинения по двум пунктам: попытка оказания материальной помощи ИГ и покушение на убийство американских военнослужащих. Обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения.