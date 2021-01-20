В Гватемале сотни нелегальных мигрантов из Гондураса прорвались к границе с Мексикой

МЕХИКО, 20 января. /ТАСС/. Сотни нелегальных мигрантов из Гондураса прорвались через контрольно-пропускные пункты, установленные армией и полицией Гватемалы, и во вторник добрались до границы этой страны с Мексикой. Они прибывают в приграничный гватемальский город Текун-Уман, передал в среду телеканал Telesur.

Мигранты намерены объединиться и, используя плавсредства, перебраться через реку Сучьяте, чтобы попасть на территорию Мексики. Затем они надеются продолжить свой путь к границе с США.

Как сообщили представители армейского командования Гватемалы, на территории страны в настоящее время находятся 1,5 тыс. нелегальных мигрантов. Всего же в республику прибыли более 6 тыс. гондурасских нелегалов, однако большинству из них пришлось отказаться от планов достичь территории США и возвращаться на родину.

В начале октября 2020 года власти Гватемалы смогли остановить и рассеять караван выходцев из Гондураса численностью примерно 2 тыс. человек. Из них лишь около 100 сумели добраться до границы с Мексикой.