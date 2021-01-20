ЕС на саммите G20 в Риме предложит США сотрудничество по готовности к заболеваниям

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз на саммите G20, который состоится в мае в Риме, предложит властям США сотрудничество по профилактике заболеваний и обеспечению готовности к ним. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

"Я с нетерпением жду, когда правительство США присоединится к нашим общим усилиям (в сфере здравоохранения - прим. ТАСС). Это будет сильный сигнал. На саммите G20 в Риме в мае мы предложим Соединенным Штатам активизировать нашу работу по профилактике заболеваний, обеспечению готовности и реагированию на них", - сказала она.