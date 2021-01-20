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Пандемия COVID-19

ЕС на саммите G20 в Риме предложит США сотрудничество по готовности к заболеваниям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с нетерпением ждет, когда правительство США присоединится к общим усилиям в сфере здравоохранения

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз на саммите G20, который состоится в мае в Риме, предложит властям США сотрудничество по профилактике заболеваний и обеспечению готовности к ним. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

"Я с нетерпением жду, когда правительство США присоединится к нашим общим усилиям (в сфере здравоохранения - прим. ТАСС). Это будет сильный сигнал. На саммите G20 в Риме в мае мы предложим Соединенным Штатам активизировать нашу работу по профилактике заболеваний, обеспечению готовности и реагированию на них", - сказала она.

Теги
СШАФон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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